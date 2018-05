Teenagerin bei Kredit-Betrug aufgeflogen

Berlin. Eine 17-Jährige hat bei einer Bank in Berlin-Steglitz einen Kredit haben wollen und dabei einen gefälschten spanischen Personalausweis vorgelegt. Die dreiste Masche flog am Donnerstagnachmittag jedoch auf, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte.

Nachdem die 55 Jahre alte Mitarbeiterin der Bankfiliale an der Drakestraße misstrauisch gegenüber der jungen Frau wurde, alarmierte sie die Polizei. Der 17-Jährigen droht nun eine Anzeige wegen Krediterlangungsbetrugs.

( dpa )