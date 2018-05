Feuerwehrleute löschen einen Brand an einer Altpapierverwertungsanlage in Lichtenberg

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Freitag in Berlin

Berlin. Polizei nimmt Brandstifter fest: An der Buchberger Straße in Lichtenberg hat die Polizei in den frühen Morgenstunden einen Brandstifter festgenommen, der auf einem Firmengelände einer Altpapierfirma einen großen Stapel Papier angezündet hatte. Die Beamten beobachteten den 28-Jährigen in der Nacht zu Freitag dabei, wie er über den Drahtgitterzaun des Firmengeländes kletterte und mit einem Feuerzeug mehrere Papierhaufen in Brand steckte, teilte eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen mit. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Verletzt wurde niemand.

Ein BVG-Bus hat in Neukölln Feuer gefangen

Foto: Morris Pudwell

BVG-Bus gerät in Brand: Ein Doppeldeckerbus der BVG hat am Freitagmorgen gegen 5.50 Uhr im Motorenbereich am Heck Feuer gefangen. Der Vorfall ereignete sich an der Fritz-Erler-Allee Ecke Johannisthaler Chaussee in Gropiusstadt. Die Hintergründe sind noch unklar. Die Feuerwehr löschte sehr zügig. Verletzt wurde offenbar niemand.

In der "High-Deck-Siedlung" in Neukölln brannten Müllcontainer

Foto: Morris Pudwell

Müllcontainer stehen in Flammen: In der als sozialer Brennpunkt geltenden "High-Deck-Siedlung" in Neukölln hat in der Nacht ein eingezäunter Bereich für Mülltonnen gebrannt. Die Container befinden sich dort direkt unter einer Fußgängerbrücke und mitten im Eingangsbereich mehrerer Aufgänge. Durch die sehr enge Bebauung entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit eine starke Verrauchung. Durch geöffnete Fenster drang der Qualm in die anliegenden Wohnungen. Die Feuerwehr konnte den Brand rasch löschen. Verletzt wurde offenbar niemand. Die Polizei ermittelt.

Verkehrsmeldungen

S-Bahn

S1: Ab ca. 4 Uhr bis Donnerstag, ca. 1.30 Uhr, nicht zwischen Wannsee und Anhalter Bahnhof. Als Ersatz fahren Busse. Zur Umfahrung bitte die Züge der S7 zwischen Wannsee und Friedrichstraße nutzen. S7: Ab ca. 22 Uhr durchgehend bis Sonnabend, ca. 22 Uhr wegen Bauarbeiten kein S-Bahnverkehr zwischen Ahrensfelde und Marzahn. Als Ersatz fahren Busse.

U-Bahn:

U1, U3: Am Freitag und Sonnabend fahren die Züge der U1 bzw. U3 auf der Hochbahn bis 0.30 Uhr nachts im 5-Minuten-Takt, in der Nacht von Sonntag zu Montag sogar bis 2 Uhr. Auf der U6 fahren die Züge an allen Festtagen bis 2 Uhr mit der größtmöglichen Länge.

Bus:

M41, 248, N1 und N42: Die Sperrungen für das Straßenfest, den Karneval der Kulturen, führen bis Dienstagmorgen auch zu Einschränkungen im Busverkehr. Die Linien M41, 248, N1 und N42 werden im Veranstaltungsbereich umgeleitet oder verkürzt.

Staustellen

Kreuzberg: Aufgrund des Straßenfestes des 20. Karnevals der Kulturen im Bereich Blücherplatz sind folgende Straßen bis Dienstagmorgen, 6 Uhr, voll gesperrt: Tempelhofer Ufer/Waterloo-Ufer zwischen Mehringdamm und Zossener Straße, Blücherstraße zwischen Mehringdamm und Brachvogelstraße sowie Zossener Straße zwischen Waterloo-Ufer und Baruther Straße. Es werden erhebliche Verkehrsbehinderungen erwartet. Bitte umfahren Sie diesen Bereich.

Prenzlauer Berg: Wegen einer Veranstaltung im Velodrom kann es den gesamten Tag über im Bereich Landsberger Allee, Storkower Straße und Conrad-Blenkle-Straße zu Verkehrsbehinderungen kommen. Wegen fehlender Parkmöglichkeiten wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Prenzlauer Berg und Gesundbrunnen: Aufgrund einer Baustelle ist der Gleimtunnel in Richtung Schönhauser Allee gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Sperrung bleibt bis Ende des Jahres bestehen.

Wetter

Die Sonne verschwindet immer wieder hinter dichten Wolken, und im Laufe des Tages können sich örtlich auch Regenschauer oder Gewitter bilden. Abgesehen von Schauer- und Gewitterböen weht nur ein schwacher Wind aus Nordwest. 20 Grad werden erreicht.

