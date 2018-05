Polizisten nehmen mutmaßlichen Motorraddieb fest

Berlin. Polizisten haben in Berlin-Marzahn einen mutmaßlichen Motorraddieb festgenommen. Zivilfahndern war in der Nacht zum Donnerstag gegen 1.00 Uhr an der Landsberger Allee ein Transporter aufgefallen, der ein Motorrad geladen hatte. Die Beamten forderten Unterstützung an und stoppten dann den Transporter in der Märkischen Allee, wie die Polizei mitteilte.

Bei der Durchsuchung entdeckten die Polizisten ein Motorrad, das zuvor gestohlen worden war. Dieses und der Transporter wurden beschlagnahmt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.

( dpa )