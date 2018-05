Enkel soll 80-jährige Großmutter aus Habgier ermordet haben

Berlin. Nach dem gewaltsamen Tot der 80 Jahre alten Gisela O. aus Kausldorf hat die Staatsanwaltschaft Berlin Haftbefehl gegen den Enkel wegen heimtückischen Mordes der Seniorin erwirkt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 28-Jährigen vor, seine Großmutter am Vormittag des 6. Mai in ihrem Wohnhaus aufgesucht und dort hinterrücks erwürgt und erstickt zu haben, heißt es in einer am Mittwochnachmittag veröffentlichten Mitteilung. Der 28-Jährige habe die die Tat gegenüber den Ermittlern in vollem Umfang eingeräumt.

Hintergrund der Tat seien laut Staatsanwaltschaft unter anderem Streitigkeiten über Geldschwierigkeiten des Beschuldigten. Der Mann war von seiner Großmutter finanziell unterstützt worden.

Enkel reif selbst die Polizei

Tötungsdelikt an 80-Jähriger in Berlin-Kaulsdorf – Haftbefehl wegen Mordes pic.twitter.com/bq6z47UDPm — GenStA Berlin (@GStABerlin) May 16, 2018

Der Mann war am Dienstagvormittag in seiner Wohnung am Hultschiner Damm in Mahlsdorf festgenommen worden.

Die Rentnerin war am vergangenen Mittwoch tot in ihrem Einfamilienhaus an der Chemnitzer Straße in Kaulsdorf entdeckt worden. Der Enkel hatte die Polizei zuvor selbst gerufen.

