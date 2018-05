Polizei und Feuerwehr retten Entenkinder aus Gulli

Polizei und Feuerwehr mussten am Mittwoch in Steglitz acht Entenkinder aus einem Gulli retten. Doch vier Entlein werden noch vermisst.

Berlin. Acht flauschige Entenkinder haben am Mittwoch in Steglitz die Polizei und Feuerwehr auf den Plan gerufen. Die Polizeibeamten wurden alarmiert, weil eine Entenmutter gemeinsam mit ihren acht Kindern die Albrecht- und Elisenstraße überquerte. Noch bei der Anfahrt der Polizisten hieß es dann: Alle acht Entenkinder sind in den Gulli gefallen.

Gemeinsam mit der Feuerwehr machte sich die Polizei sodann ans Werk und versuchte, die flauschigen Tierbabys wieder ans Tageslicht zu befördern. Vier Entenkinder konnten die Beamten retten. Von ihren vier Geschwistern fehlt leider noch jede Spur.

📡1. #Funkmeldung:

>>1 Entenmutter überquert mit ihren 8 Kindern Albrechtstr./Elisenstr.<<



📡Zusatz bei der Anfahrt:

>>Alle 8 Entenkinder sind nun in den Gulli gefallen<<



Fazit: 4 Entenkinder konnten wir mit der @Berliner_Fw retten.



📣Suchmeldung: 🐤?🐤?🐤?🐤?



^tsm pic.twitter.com/B8GLTie9Dx — Polizei Berlin (@polizeiberlin) May 16, 2018

Für die Polizei ist es nicht der erste tierische Einsatz in dieser Woche. Schon zu Beginn der Woche verirrte sich eine Entenmutter samt ihrer Kinder in einen Spätkauf in der Boxhagener Straße in Friedrichshain. Auch hier rückten die Beamten an und brachten die Vogeltiere zurück zur Spree.

( BM )