Überfall mit Beil und Pistole - Polizei sucht diese Männer

Berlin. Nach dem Überfall auf einen Spätkauf in der Grüntaler Straße in Gesundbrunnen sucht die Polizei Berlin nun mit Bildern und Videos nach zwei Männern.

Die beiden Täter hatten am 5. April 2018 gegen 19:30 Uhr den Spätkauf mit einer Pistole und einem Beil bewaffnet betreten und die 58-Jährige Inhaberin bedroht. Diese flüchtete daraufhin in einen Nebenraum und schloss sich ein. Einer der Räuber brach mit dem Beil die Kasse auf und entnahm as Geld. gemeinsam mit seinem Komplizen flüchtete er über den Innenhof eines Wohnhauses in der Grüntaler Straße in unbekannte Richtung. Die Mitarbeiterin blieb unverletzt.