In einer Wohnung im sechsten Obergeschoss eines Hochhauses an der Straße der Pariser Kommune ist ein Feuer ausgebrochen.

Hochhaus-Brand Feuer in Hochhaus in Friedrichshain ausgebrochen

Berlin. Die Berliner Feuerwehr bekämpft am Mittwochmittag ein Feuer in einem Hochhaus an der Straße der Pariser Kommune in Friedrichshain. Wie die Feuerwehr beim Kurznachrichtendienst Twitter meldete, seien 42 Einsatzkräfte vor Ort. Es sei ein Feuer in einer Wohnung im sechsten Obergeschoss des Hochhauses ausgebrochen. Die Brandbekämpfung und eine Personensuche sei eingeleitet worden.

#Brand in #Friedrichshain

Es brennt in einer Wohnung im 6. OG eines Hochhauses. Personensuche und Brandbekämpfung eingeleitet. Wir sind mit 40 Kräften vor Ort.

Update folgt... pic.twitter.com/KJsevcoExO — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 16, 2018

Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte, sind derzeit die Straße der Pariser Kommune und die Rüdersdorfer Straße zwischen Fredersdorfer Straße, Hildegard-Jadamowitz-Straße und Koppenstraße gesperrt.

( BM )