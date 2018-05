In der Nacht zu Mittwoch brannte am Kurfürstendamm die Müllschluckeranlage eines Wohnhauses.

Berlin. Einsatzkräfte der Berliner Feuerwehr haben in der Nacht zu Mittwoch einen Brand am Kurfürstendamm in Halensee gelöscht. Dort brannte in einem Wohnhaus die Müllschluckeranlage. Das Feuer konnte laut Angaben von vor Ort erst nach rund zweieinhalb Stunden gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.

Einige Bewohner des Hauses begaben sich ins Freie. Die Feuerwehr war mit drei Staffeln im Einsatz. Die Brandursache war zunächst unklar.

( BM )