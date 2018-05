detail - emergency light on roof of a german fire engine

In einem Zimmer des Wombats City Hostel in der Alten Schönhauser Allee hat es Dienstagfrüh gebrannt. Das Hostel wurde evakuiert.

Feuerwehreinsatz Feuer in Hostel in Mitte ausgebrochen

Berlin. In einem Hostel in der Alten Schönhauser Allee hat es am frühen Dienstagmorgen gebrannt. Gegen 4:20 Uhr geriet das Mobiliar eines Zimmers in Flammen, teilte die Feuerwehr mit.

Das Hostel musste daraufhin evakuiert werden. Die Feuerwehr war mit 25 Einsatzkräften vor Ort und hatte den Brand nach kurzer Zeit unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

