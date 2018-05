Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Dienstag in Berlin

Berlin. Schwerverletzter nach Brand: In Schöneberg ist ein Mann mit lebensgefährlichen Brandverletzungen gefunden worden. Ein Zusammenhang mit einem Kellerbrand in der Nähe des Fundortes wird zwar von der Feuerwehr vermutet, konnte aber zunächst nicht bestätigt werden. Der Mann wurde am frühen Dienstagmorgen mit schwersten Verbrennungen in einer Seitenstraße, wenige hundert Meter von einem Brandort entfernt, gefunden. Retter der Feuerwehr versorgten den Unbekannten am Ort, bevor ein Hubschrauber ihn ins Unfallkrankenhaus nach Marzahn flog.

Zuvor hatte in der Potsdamer Straße ein Kellerabteil in einem Wohnhaus gebrannt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, am Brandort selbst musste ein Mensch mit leichten Verletzungen behandelt werden.

Dreijähriger nach Zusammenstoß mit Radler schwerverletzt: Ein Dreijähriger ist bei einem Zusammenstoß mit einem Radfahrer in Friedrichshain schwer verletzt worden. Der Junge war am Montagabend aus einem Restaurant auf den Gehweg der Neuen Bahnhofstraße gelaufen, wie die Polizei mitteilte. Ein 31-Jähriger war ersten Ermittlungen zufolge mit seinem Rad auf dem Gehweg unterwegs und erfasste das Kleinkind. Rettungskräfte brachten den Jungen mit mehreren Knochenbrüchen in ein Krankenhaus. Der Radfahrer blieb unverletzt. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von 0,5 Promille.

BVG-Bauzug brannte: In Neukölln hat ein Arbeitszug der Berliner Verkehrbetriebe (BVG) gebrannt. Teile des Fahrzeuges fingen am frühen Dienstagmorgen im Bahnhof Grenzallee der Linie U7 Feuer. "Wir konnten bereits löschen", sagte ein Feuerwehrsprecher. Aber bei Bränden in U-Bahnhöfen sei es immer schwierig wegen der Verrauchung. Wie lange der Einsatz noch dauern würde, war noch nicht abzusehen. Nach Einschätzung des Sprechers könnte das Feuer Auswirkungen auf den Berufsverkehr haben. Verletzt wurde niemand.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Verkehrsmeldungen

Tiergarten und Moabit: Im Tiergarten-Tunnel werden nächtliche Wartungsarbeiten durchgeführt. Zwischen 21:00 Uhr und 05:00 Uhr ist der Tunnel in beiden Richtungen voll gesperrt.

Prenzlauer Berg und Gesundbrunnen: Aufgrund einer Baustelle ist der Gleimtunnel ab ca. 14:00 Uhr in Richtung Schönhauser Allee gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Sperrung bleibt bis Ende des Jahres aktiv.

Mahlsdorf: Auf dem Hultschiner Damm wird in Höhe Pilsener Straße eine Baustelle eingerichtet. Für ca. drei Wochen steht für beide Fahrtrichtungen nur ein Fahrstreifen abwechselnd zur Verfügung. Eine provisorische Ampel regelt den Verkehr.

Neu-Hohenschönhausen: Auf der Falkenberger Chaussee beginnt in Höhe der Falkenberger Brücke eine neue Baumaßnahme. Stadteinwärts steht bis Ende des Jahres nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Lichtenberg: Im Rahmen einer schon bestehenden Baumaßnahme wird ab dem Morgen die Gotlindestraße in beiden Richtungen zwischen Ruschestraße und Freesienweg gesperrt. Die Sperrung ist bis Ende Juni geplant.

Niederschöneweide und Oberschöneweide: Für Brückenarbeiten wird am Morgen die Stubenrauchbrücke (Karlshorster Straße/Siemensstraße) in Richtung Edisonstraße zwischen Schnellerstraße und Wilhelminenhofstraße gesperrt. Die Umleitung führt über die neugebaute Minna-Todenhagen-Brücke. Die Sperrung ist bis Mitte August geplant.

Friedrichshain: Auf der Stralauer Allee wird zwischen 09:00 Uhr und 15:00 Uhr ein Baufahrzeug entladen. In Richtung Ostbahnhof steht zwischen Markgrafendamm und Bödikerstraße nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Lichterfelde: Auf der Drakestraße beginnt um ca. 08:00 Uhr ein Kraneinsatz. In Richtung Lichterfelde-Ost ist zwischen Unter den Eichen und Margaretenstraße bis Mittwochnachmittag nur ein Fahrstreifen befahrbar.

Bahn und Bus

U7: Die nördliche Vorhalle des U-Bahnhofs Blissestraße ist bis Ende August gesperrt.

Wetter

Bei wechselnder Bewölkung entwickeln sich im Tagesverlauf einige Schauer, vereinzelt entladen sich auch Gewitter. Die Höchsttemperaturen liegen noch zwischen 20 und 22 Grad. Es weht ein mäßiger Wind aus Nordost. Bei Schauern und Gewittern gibt es vorübergehend starke Böen. Nachts kühlt sich die Luft auf 13 bis 11 Grad ab. Morgen überwiegen oft die Wolken, im Tagesverlauf kommt aber auch ab und zu die Sonne durch. Örtlich gibt es noch Regenschauer. Mit 18 bis 20 Grad wird es noch etwas kühler.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( BM )