Grenzallee Nach Brand an Bauzug fährt U-Bahn U7 wieder durch

Auf der U-Bahnlinie U7 ist am frühen Dienstagmorgen ein Feuer ausgebrochen. Auf Höhe der U-Bahnstation Grenzallee gerieten offenbar Gegenstände auf einem Bauzug der BVG in Brand. Der Bahnhof musste gesperrt werden, Feuerwehr und Polizei rückten an.

Die Einsatzkräfte konnten den Brand löschen, allerdings musste der Bahnhof zunächst entlüftet werden, ehe die Station wieder freigegeben werden konnte. Die U7 fährt inzwischen auf der Linie wieder durch.

