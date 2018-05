Möglicher Brandstifter bei Feuer lebensgefährlich verletzt

In Berlin brannte ein Keller eines Wohnhauses in Schöneberg

Berlin. Nach einem Brand in Schöneberg hat die Polizei zwei Tatverdächtige festgenommen. Einer von ihnen wurde selbst bei dem Feuer lebensgefährlich verletzt, teilte die Polizei mit. Die beiden Männer stehen in Verdacht, in der Nacht zu Dienstag einen Brand in einem Keller in Schöneberg gelegt zu haben. Gegen 23:30 Uhr bemerkten Anwohner eines Mehrfamilienhauses in der Potsdamer Straße, wie im Treppenhaus Rauch aufstieg.

Die zu Hilfe gerufenen Feuerwehrkräfte löschten die aus dem Keller hochziehenden Flammen. Verletzt wurde von den Anwohnern niemand. Dafür fanden Polizisten in der Nähe des Wohnhauses zwei Männer im Alter von 19 und 29 Jahren. Der Ältere von ihnen wies lebensgefährliche Brandverletzungen auf und kam zur Behandlung in eine Klinik. Der Jüngere, der unter Schock stand, wurde nach ambulanter Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen und kam anschließend zu einer Gefangenensammelstelle. Für die Dauer der Löscharbeiten blieb die Potsdamer Straße zwischen Großgörschenstraße und Pallasstraße für rund zwei Stunden gesperrt.

Mehr zum Thema:

Feuer in Hostel in Mitte ausgebrochen

Razzia bei Schleuser-Ring - Polizei vollstreckt Haftbefehle

13-Jähriger bei Unfall mit BVG-Bus schwer verletzt

Nach Brand an Bauzug fährt U-Bahn U7 wieder durch

( dpa )