Polizei sucht nach Uhrenräuber vom Alexanderplatz

Der Unbekannte soll im Oktober 2017 einen Mann vor einem Hotel am Alexanderplatz beraubt haben.

Der Unbekannte soll im Oktober 2017 einen Mann vor einem Hotel am Alexanderplatz beraubt haben.

Der Unbekannte soll im Oktober 2017 einen Mann vor einem Hotel am Alexanderplatz beraubt haben.

Der Unbekannte soll im Oktober 2017 einen Mann vor einem Hotel am Alexanderplatz beraubt haben.

Der Unbekannte soll im Oktober 2017 einen Mann vor einem Hotel am Alexanderplatz beraubt haben.

Berlin. Mit der Veröffentlichung von Bildern suchen die Ermittler nach einem Unbekannten, der im Oktober 2017 einen damals 44-Jährigen in Mitte beraubt haben soll.

Am 16. Oktober befand sich der Mann gegen 16.45 Uhr vor dem Haupteingang eines Hotels auf dem Alexanderplatz, als er von dem Unbekannten angesprochen wurde. Dieser soll unvermittelt sein Handgelenk ergriffen, dessen Armbanduhr geöffnet und gestohlen haben.

Anschließend flüchtete er mit der Beute unerkannt. Der 44-Jährige wurde bei dem Raub leicht verletzt.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt den abgebildeten Mann und kann Hinweise auf seine Identität geben?

Wer kennt seinen Aufenthaltsort?

Hinweise bitte an das Fachkommissariat des Landeskriminalamtes in der Perleberger Straße 61 a in Berlin-Moabit unter der Telefonnummer (030) 4664-926209 oder jede andere Polizeidienststelle.

Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet? Wann wird öffentlich nach einem Verdächtigen gefahndet? Warum dauert es manchmal so lange, bis öffentlich gefahndet wird? Welche Rolle spielen Richter in dem Vorgang? Hier sind die Antworten. Wann wird eigentlich öffentlich gefahndet?

( BM )