Verkehrsunfall Zwei Verletzte bei Unfall in Tempelhof

Berlin. In der Germaniastraße in Tempelhof sind in der Nacht zu Montag zwei Autos miteinander kollidiert. Laut ersten Informationen von vor Ort sollen dabei zwei Personen verletzt worden sein, eine von ihnen schwer.

Nach dem Zusammenstoß prallte einer der Wagen noch gegen einen geparkten Pkw und schob diesen gegen ein weiteres Auto.

( BM )