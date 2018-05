Das geschah in der Nacht zu Montag in Berlin

Sonntagnacht sind in Prenzlauer Berg 14 Autos in Flammen aufgegangen.

Berlin. Autos um Kollwitzplatz angezündet: In der Nacht zu Montag gingen rund um den Kollwitzplatz in Prenzlauer Berg 14 Pkw in Flammen auf. In der Kollwitzstraße und der Knaackstraße wurden gegen 3:15 Uhr drei Autos in Brand gesetzt, teilte die Polizei mit. Dabei wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand insgesamt 14 Wagen beschädigt. Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm zwei Verdächtige in der Nähe der Tatorte fest. Da von einem politischen Motiv ausgegangen wird, ermittelt der Staatsschutz.

Wettbüro überfallen: Mit Messer und Schusswaffe haben Unbekannte in Charlottenburg ein Wettbüro überfallen. Nach Polizeiangaben stürmten zwei Maskierte Montagnacht um kurz vor 2 Uhr die Einrichtung in der Kantstraße und forderten Geld. Der 29-jährige Mitarbeiter kam ihrer Aufforderung nach. Die Täter konnten mit der Beute in Richtung der Fritschestraße fliehen. Die Polizei ermittelt.

Zwei Verletzte bei Unfall: Bei der Kollision zweier Pkw auf der Germaniastraße in Tempelhof sind in der Nacht zu Montag zwei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Nach dem Zusammenstoß prallte einer der Wagen noch gegen einen geparktes Auto und schob diesen gegen einen weiteren Pkw.

S2: In der Nacht zu Dienstag von 22:00 Uhr bis ca. 01:30 Uhr ist die Strecke zwischen Blankenburg und Bernau unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

A 10 (Südlicher Berliner Ring): In der Zeit von 19:00 Uhr bis 05:00 Uhr stehen in Höhe der Anschlussstelle Michendorf-Süd nur zwei Fahrstreifen in Richtung Dreieck Nuthetal zur Verfügung. Die Ausfahrt Michendorf-Süd ist in dieser Zeit gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer werden über die Ausfahrt Ferch abgeleitet.

Tiergarten: Im Tunnel Tiergarten Spreebogen werden nächtliche Wartungsarbeiten durchgeführt. Zwischen 21:00 Uhr und 05:00 Uhr ist der Tunnel in beiden Richtungen gesperrt.

Moabit: Eine Baustelle engt auf der Perleberger Straße den Verkehr in Höhe der Perleberger Brücke ein. In beiden Richtungen steht hier bis Anfang Juni jeweils nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Wilmersdorf: Am Morgen beginnt auf der Uhlandstraße ein Kraneinsatz. Für eine Woche ist die Straße in beiden Richtungen zwischen Kurfürstendamm und Lietzenburger Straße gesperrt.

Westend: Auf der Heerstraße wird am Morgen in Höhe Glockenturmstraße eine Baustelle eingerichtet. Bis Ende Juni bleibt die Straße in diesem Bereich in beiden Richtungen jeweils auf zwei Fahrstreifen verengt.

Grunewald: Auf der Franzensbaderstraße wird in dieser Woche täglich zwischen 07:00 Uhr und 18:00 Uhr eine Tagesbaustelle eingerichtet. Während dieser Zeit ist die Straße in Richtung Hubertusallee ab der Reinerzstraße gesperrt.

Die Sonne scheint immer mal wieder, und es ziehen nur ein paar Schönwetterwolken vorüber. Es bleibt den ganzen Tag über trocken. Die Temperaturen erreichen in den Nachmittagsstunden Werte zwischen 24 und 26 Grad. Es weht ein mäßiger bis frischer Wind aus Ost bis Nordost. In der kommenden Nacht kühlt sich die Luft auf 12 bis 9 Grad ab. Morgen entwickeln sich bei wechselnder Bewölkung im Tagesverlauf einige Regenschauer, örtlich auch Gewitter. Mit 19 bis 21 Grad wird es spürbar kühler als heute.

