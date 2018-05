14 Autos brennen rund um den Kollwitzplatz

Sonntagnacht sind in Prenzlauer Berg 14 Autos in Flammen aufgegangen.

Rund um den Kollwitzplatz sind in der Nacht zu Montag 14 Autos in Flammen aufgegangen. Die Polizei nahm zwei Tatverdächtige fest.

Berlin. In der Nacht zu Montag gingen rund um den Kollwitzplatz in Prenzlauer Berg 14 Pkw in Flammen auf. In der Kollwitzstraße und der Knaackstraße wurden gegen 3:15 Uhr drei Autos in Brand gesetzt, teilte die Polizei mit. Dabei wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand insgesamt 14 Wagen beschädigt.

Die Feuerwehr hatte die Flammen schnell unter Kontrolle, verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm zwei Verdächtige in der Nähe der Tatorte fest. Da von einem politischen Motiv ausgegangen wird, ermittelt der Staatsschutz.

