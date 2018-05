Der 19-Jährige war bei Drogengeschäften erwischt worden. Einen Polizisten griff er an. Auch nach der Festnahme gab er keine Ruhe.

Kreuzberg Dealer greift zweimal Polizisten mit Kopfstößen an

Ein 19 Jahre alter mutmaßlicher Drogendealer hat in Kreuzberg am frühen Sonnabendmorgen nacheinander zwei Polizisten attackiert. Beamte hatten gegen 4.20 Uhr bemerkt, wie der Mann am der Straße Vor dem Schlesischen Tor mit Drogen dealte.

Als der mutmaßliche Dealer die Beamten bemerkte, rannte er weg, wurde jedoch nach wenigen Metern von einem Polizisten eingeholt. Er griff den Beamten mit Faustschlägen und Kopfstößen an und verletzte ihn dadurch am Kopf. Ungeachtet seiner Verletzung überwältigte er den 19-Jährigen, brachte ihn zu Boden und konnte ihn festnehmen. Neben Drogen fanden die Einsatzkräfte bei dem Mann auch ein als gestohlen gemeldetes Smartphone.

Im Polizeiauto verhielt sich der Festgenommene weiterhin aggressiv und griff einen weiteren Beamten mit Kopf-und Kniestößen an. Der Polizist wurde am Bein verletzt.

Der 19-Jährige kam nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder frei, die beidem Polizisten konnten ihren Dienst nicht fortsetzen.

( BM )