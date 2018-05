Am U-Bahnhof Elsterwerdaer Platz gerieten zwei Gruppen von Jugendlichen aneinander

Biesdorf Jugendliche prügeln sich am U-Bahnhof Elsterwerdaer Platz

Berlin. Bisher völlig unklar sind laut Polizei die Hintergründe einer größeren Schlägerei am U-Bahnhof Elsterwerdaer Platz in Biesdorf. Nach Angaben einer Sprecherin am Sonnabendmorgen waren gegen 1.10 Uhr zwei jeweils 10 bis 15 Personen starke Gruppen aufeinander losgegangen.

Zwei Jugendliche wurden bei der Prügelei leicht verletzt. Eine 16-Jährige erlitt Verletzungen am Auge und wurde in eine Augenklinik gebracht. Polizei und Feuerwehr rückten mit mehreren Kräften an. Die Beamten überprüften vor Ort mehrere Personalien.

