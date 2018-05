Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall in Prenzlauer Berg schwer verletzt

Berlin. Ein Motorradfahrer ist am Freitagabend in Prenzlauer Berg bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Der Unfall ereignete sich an der Kreuzung Wisbyer/Gudvanger Straße.

Die Wisbyer Straße wurde am Abend Richtung Prenzlauer Berg vollgesperrt. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst unklar. Der Unfalldienst der Polizei hat die Ermittlungen übernommen.

