Tempo 30 auf Leipziger Straße: Polizei startet Kontrollen

Berlin. Die Berliner Polizei will ab der kommenden Woche das Tempolimit auf der Leipziger Straße in der Berliner Innenstadt überwachen. Nach dem Ablauf der Gewöhnungsphase soll dann die Einhaltung des Tempo-30-Limits in beiden Fahrtrichtungen gezielt überwacht werden. Zum Einsatz kommen dabei vor allem Radarfahrzeuge, heißt es in einer Mitteilung der Berliner Polizei am Freitag.

Auf der Leipziger Straße in Mitte gilt streckenweise bereits seit Anfang April eine Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h. Bislang wurde dies allerdings noch nicht überwacht. Das Tempolimit besteht zwischen Markgrafenstraße und Potsdamer Platz. Ziel ist die Verringerung der Schadstoffbelastung. Vor allem der Ausstoß von giftigen Stickoxdiden soll reduziert werden.

Die Verkehrsplaner erhoffen sich durch die Geschwindigkeitsbegrenzung eine "Verstetigung des Verkehrs". Weniger Stop-and-go soll sich auf die Luftqualität auswirken. Das Limit ist Teil eines etwa ein Jahr dauernden Modellprojekts, bei dem die Auswirkungen von Tempolimits auf die Schadstoffbelastung getestet werden soll.

Mehr zum Thema:

Tempo 30 auf Leipziger Straße wird nicht kontrolliert

Bundesverkehrsministerium zweifelt an Tempo 30 für Berlin

Tempolimit? Ja bitte – und das in ganz Berlin

( BM )