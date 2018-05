Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei am Freitag beim Brand an der Charlottenburger Bismarckstraße

Feuer in Berlin 70 Feuerwehrleute bekämpfen Dachstuhlbrand an Bismarckstraße

An dem Haus an der Bismarckstraße 58 ist am Freitagnachmittag der Dachstuhl in Brand geraten. Das Haus liegt an der Ecke Bismarck- und Kaiser-Friedrich-Straße. Eine verletzte Person wurde nach Informationen der Berliner Morgenpost aus dem Gebäude gerettet. Nach der ersten Alarmierung wurde die Brandstufe inzwischen von der Feuerwehr auf "6" hochgestuft. Nunmehr sind 70 Feuerwehrleute angerückt und im Einsatz. Die Feuerwehr war um 14.09 Uhr verständigt worden.

Vom Brand betroffen ist unmittelbar eine bewohnte Dachgeschosswohnung im fünften Stock des Wohn- und Geschäftshauses.

Aufgrund der Löscharbeiten kommt es zu starken Verkehrshinderungen. Die Bismarckstraße ist Richtung Theodor-Heuss-Platz voll gesperrt bis zur Suarezstraße. In Richtung Ernst-Reuter-Platz stehen nur zwei Fahrspuren zur Verfügung. Im betroffenen Bereich kommt es daher am Nachmittag zu erheblichen Verzögerungen im Straßenverkehr.

Es wurde mittlerweile auf das Stichwort #Brand 6 erhöht und die @Berliner_Fw ist mit 70 Kräften im Einsatz. pic.twitter.com/0htu3yp4Bg — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 11, 2018

( BM/seg )