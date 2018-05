27-Jähriger bei Streit angeblich antisemitisch beleidigt

Der Mann war in Rummelsburg mit einem 31-Jährigen aneinander geraten. Dabei sollen auch antisemitische Beleidigungen gefallen sein.

Berlin. Während einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Rummelsburg ist ein 27 Jahre alter Mann antisemitische beschimpft worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 27-Jährige in der Nacht zum Freitag von einem 31 Jahre alten Mann in der Wönnichstraße/Ecke Margaretenstraße angepöbelt.

Der 31-Jährige sei zuvor in einer Bar aufgefallen. Verletzt wurde niemand. Als die Beamten die Personalien des 31-Jährigen aufnehmen wollten, stritt dieser die Tat ab. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

( BM/dpa )