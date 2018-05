Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Freitag in Berlin

Berlin. Auto kollidiert mit Fußgängern: Weil ein 27 Jahre alter Autofahrer beim Linksabbiegen zwei Fußgänger übersah, ist es in Kreuzberg zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, wollte der 27-Jährige am späten Donnerstagabend aus Richtung Oranienstraße links in die Lindenstraße einbiegen, übersah dabei zwei 64 und 68 Jahre alte Fußgänger und erfasste diese mit seinem Fahrzeug. Der 68-Jährige musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 64-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen.

Brandstifter zünden Motorroller an: In der Nacht zu Freitag sind in Neukölln und Hellersdorf zwei Motorroller vorsätzlich angezündet worden. Das erste Fahrzeug brannte um kurz vor Mitternacht in der Lichtenrader Straße in Neukölln, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer löschen. Das Fahrzeug ist vollständig abgebrannt. Verletzt wurde niemand.

Der zweite Brand ereignete sich gegen 1 Uhr in der Zossener Straße in Hellersdorf. Wie die Polizei mitteilte, habe ein Passant mehrere Jugendliche dabei beobachtet, wie diese sich am Roller zu schaffen machten. Danach brannte das Fahrzeug vollständig ab, die mutmaßlichen Brandstifter sind flüchtig. Auch hier konnte die Feuerwehr das Feuer unter Kontrolle bringen, es gab ebenfalls keine Verletzten. In beiden Fällen ermittelt die Polizei wegen vorsätzlicher Brandstiftung.

Mann antisemitisch beleidigt: Während einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern in Rummelsburg ist ein 27 Jahre alter Mann antisemitische beschimpft worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 27-Jährige in der Nacht zum Freitag von einem 31 Jahre alten Mann in der Wönnichstraße/Ecke Margaretenstraße angepöbelt. Der 31-Jährige sei zuvor in einer Bar aufgefallen. Verletzt wurde niemand. Nachdem die Beamten die Personalien des 31-Jährigen aufnehmen wollten, stritt dieser die Tat ab. Der polizeiliche Staatsschutz ermittelt.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Verkehrsmeldungen

Bus und Bahn

U-Bahn

U7: Wegen Bauarbeiten halten die Züge in Fahrtrichtung Rudow bis zum 18. Mai nicht am U-Bahnhof Siemensdamm. Fahrgäste aus Richtung Rathaus Spandau und dem Fahrziel Siemensdamm fahren bis Halemweg und von dort zurück. Fahrgäste mit Zustieg am U-Bahnhof Siemensdamm und einem Fahrziel Richtung Rudow fahren bis Rohrdamm und steigen dort um.

Tram:

Tram M13 und 50: Wegen Bauarbeiten sind die Linien bis 22. Mai zwischen Björnsonstraße und Virchow-Klinikum unterbrochen. Als Ersatz fahren Busse.

Staustellen

Tiergarten: Ab 6 Uhr bis Montagfrüh, 6 Uhr, ist die Straße des 17. Juni zwischen Yitzhak-Rabin-Straße und Ebertstraße aufgrund des Velothon Berlin gesperrt. Die Ebertstraße im Bereich des Brandenburger Tors bleibt noch bis Sonnabend, 6 Uhr, befahrbar.

Wilmersdorf: Auf der Brandenburgischen Straße ist bis voraussichtlich 18. Mai in beiden Richtungen zwischen Gieselerstraße und Berliner Straße jeweils der linke Fahrstreifen gesperrt.

Wetter

Anfangs ziehen dichte Wolken vorüber, und es kann vereinzelt noch etwas regnen oder nieseln. Später ist es meist trocken, und bis zum Abend lockern die Wolken zum Teil auch noch auf. Der Wind weht schwach aus Nordwest bis Nord.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( BM )