Das geschah in der Nacht zu Donnerstag in Berlin

Berlin. Zwei Personen bei Auseinandersetzung am Konzerthaus mit Messer verletzt: Vor dem Konzerthaus auf dem Gendarmenmarkt in Mitte kam es am späten Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung, bei der eine Person lebensgefährliche Verletzungen durch Messerstiche erlitt, eine weitere Person wurde schwer verletzt. Der Berliner Polizei zufolge wurde ein 50-Jähriger durch einen Messerstich im Brustbereich lebensbedrohlich verletzt. Nach den bisherigen Zeugenaussagen hatten gegen 23.20 Uhr zwei Gruppen gemeinsam auf der Treppe vor dem Konzerthaus am Gendarmenmarkt gesessen.

Eine Gruppe mit drei Männern im Alter von 43, 47 und 50 Jahren und eine Gruppe bestehend aus zwei Männern und einer Frau. Zwischen dem 47-Jährigen und einem Mann aus der zweiten Gruppe soll sich zunächst ein verbaler Streit entwickelt haben, in dessen Verlauf der unbekannte Mann ein Messer gezogen und damit den 47-Jährigen an der Hand verletzt haben soll. Als der 50-Jährige schlichten wollte, erhielt er einen Messerstich in die Brust. Die Gruppe flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Herbeigerufene Rettungskräfte der Berliner Feuerwehr brachten den 50-Jährigen in ein Krankenhaus. Der Mann wurde notoperiert, Lebensgefahr besteht laut Polizei nicht mehr.

Sein 47 Jahre alter Begleiter konnte die Klinik nach ambulanter Behandlung inzwischen wieder verlassen. Die Ermittlungen dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 3 übernommen. >> Zum Artikel

Fußgängerin bei Unfall verletzt: Ein Autofahrer hat eine Fußgängerin in Kreuzberg schwer verletzt. Die 45-jährige Frau soll nach Zeugenangaben am Mittwoch zwischen staubedingt wartenden Fahrzeugen auf die Linksabbiegerspur des Mehringdamms getreten sein, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde sie von einem 37-jährigen Autofahrer erfasst und auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs geschleudert. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Polizei-Gruppenwagen auf Rigaer Straße mit Steinen beworfen: In der Nacht zu Donnerstag wurde ein Gruppenwagen einer Einsatzhundertschaft in Friedrichshain mit Steinen beworfen. Gegen 23.20 Uhr waren die Polizistinnen und Polizisten mit ihrem Fahrzeug in der Rigaer Straße in Richtung Bersarinplatz unterwegs. In Höhe Zellestraße schlugen plötzlich zwei Steine auf dem Dach des Gruppenwagens ein. Daraufhin verließen die Einsatzkräfte den Bereich. Verletzt wurde niemand. Zwei Kleinpflastersteine wurden kurz darauf am Tatort sichergestellt. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt Berlin hat die Ermittlungen übernommen.

Verkehrsmeldungen

Wilmersdorf: Auf der Brandenburgischen Str. zw. Gieselerstr. und Berliner Str. Sperrung des linken Fahrstreifens.

Buch: Sperrung der Wiltbergstraße in beiden Richtungen zw. S-Bahnhof Buch und Alt-Buch von 10 bis 20 Uhr.

Bahn und Bus

U7: Die nördliche Vorhalle des U-Bahnhofs Blissestraße wird ab Betriebsbeginn bis Ende August gesperrt.

N16: Zwischen Platz der Einheit/Bildungsforum und dem Potsdamer Hauptbahnhof wird die Buslinie ab Betriebsbeginn bis zum 15. Mai umgeleitet. Die Haltestellen Alter Markt/Landtag und Lange Brücke werden nicht angefahren, stattdessen hält der Bus an einer Ersatzhaltestelle in der Breite Straße.

Wetter

Heute scheint überwiegend die Sonne, nur teils ziehen Quellwolken auf. Die Temperaturen erreichen sommerliche Werte zwischen 24 und 26 Grad.

