Zwei Personen bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt

Rettungskräfte am Schauspielhaus, wo sich kurz zuvor die Auseinandersetzung zugetragen hatte

Vor dem Schauspielhaus in Berlin wurden zwei Personen mit Messern schwer verletzt. Der genaue Hergang ist unklar.

Vor dem Schauspielhaus auf dem Gendarmenmarkt in Mitte kam es am späten Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung, bei der eine Person lebensgefährliche Verletzungen durch Messerstiche erlitt, eine weitere Person wurde schwer verletzt. Nähere Informationen waren am Donnerstagmorgen noch nicht bekannt.

Die Polizei bestätigte der Berliner Morgenpost den Vorfall, der Hergang sei Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sperrte den Tatort in der Nacht zu Donnerstag ab. Am Tatort sind Blutspritzer und weitere Blutspuren auf dem Boden zu sehen, mehrere Flaschen stehen herum. Die Tat ereignete sich offenbar direkt unterhalb des breiten Treppenaufgangs zum Portal des Schauspielhauses.

( BM/seg )