Gendarmenmarkt: Angreifer sticht Schlichter in die Brust

An der Treppe waren am Abend Blutspuren zu sehen.

Rettungskräfte von Polizei und Feuerwehr am Tatort am Gendarmenmarkt.

Vor dem Konzerthaus Berlin auf dem Gendarmenmarkt in Mitte kam es in der Nacht zu einer Auseinandersetzung, bei der eine Person lebensgefährliche Verletzungen durch Messerstiche erlitt, eine weitere Person wurde schwer verletzt.

Berlin. Der Versuch, bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung zweier Männer zu schlichten, hat einen 50-Jährigen in der Nacht zu Donnerstag auf die Intensivstation eines Krankenhauses gebracht. Bei einem Messerstich in den Brustbereich erlitt der Mann lebensbedrohliche Verletzungen und musste notoperiert werden. Nach dem bislang unbekannten Messerstecher fahndet jetzt die Kriminalpolizei.

Der Gendarmenmarkt am späten Mittwochabend. Neben den Touristen, die sich hier auch gegen Mitternacht noch in großer Zahl aufhalten, bevölkern wie üblich etliche Betrunkene die Stufen des Konzerthauses. Gegen 23.20 Uhr wird es plötzlich laut, es kommt zu einem Handgemenge und dann bricht ein Mann zusammen. Sofort bildet sich um den am Boden Liegenden eine große Blutlache. Der von Augenzeugen alarmierte Notarzt muss den Verletzten zunächst einmal wiederbeleben, bevor er in eine Klinik gebracht werden kann.

Zeitgleich bemühen sich die ebenfalls schnell eingetroffenen Ermittler der Kriminalpolizei, das Geschehen zu rekapitulieren. Nach ihren bisherigen Erkenntnissen hatten sich der 50-Jährige und zwei 47 und 43 Jahre alten Begleiter, allesamt in Berlin lebende Weißrussen, nach einem ausgiebigen Kneipenbummel gegen 23.20 Uhr auf den Stufen des Konzerthauses am Gendarmenmarkt niedergelassen. Nicht weit von dem Trio saß eine weitere Gruppe, zwei Männer und eine Frau. Über deren Identität hat die Polizei derzeit noch keine Erkenntnisse, außer dass auch sie keineswegs nüchtern waren.

Schnell entwickelte sich zwischen beiden Gruppen eine zunächst harmlose Unterhaltung, Zeugen zufolge auf russisch oder in einer anderen osteuropäischen Sprache. Möglicherweise aufgrund des zuvor geflossenen Alkohols wurde aus der Unterhaltung dann allerdings ein handfester Streit, in dessen weiteren Verlauf einer der bislang unbekannten Männer auf den 47-Jährigen losging, ein Messer zückte und seinem Kontrahenten Verletzungen an der Hand zufügte. Als der 50-Jährige daraufhin in das Geschehen eingriff, um den Streit zu schlichten, stach der Unbekannte erneut zu und traf sein Opfer in die Brust. Während der 50-Jährige blutüberströmt zusammenbrach, ergriffen der Messerstecher und seine beiden Begleiter die Flucht.

Schlägereien unter Trinkern sind seit langem schon Alltag

Nach der Notoperation bestehe keine Lebensgefahr mehr, die Verletzungen des Mannes seien allerdings erheblich gewesen, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung hat zunächst die Kriminalpolizei der für Mitte zuständigen Polizeidirektion 3 übernommen. Verdachtsmomente für ein versuchtes Tötungsdelikt gebe es derzeit nicht, hieß es am Donnerstag aus Ermittlerkreisen. Noch in der Nacht wurden zahlreiche anwesende Personen auf dem Gendarmenmarkt befragt.

Konkrete Hinweise zu dem Täter und seinen Begleitern gibt es offenbar noch nicht. Auch die Begleiter des Opfers wurden befragt, zum Ergebnis äußerte sich die Polizei zunächst nicht. Der Gendarmenmarkt ist bei Berlinern und Touristen gleichermaßen ganz besonders beliebt. Bei mildem Wetter sind auch spätabends noch viele Menschen unterwegs, so auch am Mittwoch.

Während die Polizei die Ermittlungen aufnahm und die Rettungskräfte um das Leben des Verletzten kämpften, wurde nur wenige Meter vom Tatort entfernt weiter gefeiert. Es komme vor allem spätabends auf dem Platz und insbesondere auf den Stufen zum Konzerthaus regelmäßig zu Auseinandersetzungen zwischen Betrunkenen, sagte ein Kellner eines direkt am Gendarmenmarkt gelegenen Restaurants. "Das gehört hier zum Alltag, man achtet gar nicht mehr darauf", ergänzte der Mann.