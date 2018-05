Brände Vier Menschen nach Brand in Wohnung in Sicherheit gebracht

Berlin. Beim Brand in einer Wohnung in Berlin-Plänterwald hat die Feuerwehr vier Bewohner in Sicherheit gebracht. Das Feuer war am Donnerstagmorgen nach Angaben der Feuerwehr im vierten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen. Sechs Menschen würden noch von einem Notarzt gesichtet, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Es sei noch unklar, ob jemand bei dem Brand verletzt wurde. Die Löscharbeiten dauerten am Donnerstagmorgen noch an. Zu der genauen Anzahl der Bewohner des Mehrfamilienhauses konnte die Feuerwehr zunächst keine Angaben machen.

( dpa )