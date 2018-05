Tote 80-Jährige in Kaulsdorf - Polizei vermutet Tötungdelikt

Ein Angehöriger entdeckte die Frau am Mittwoch tot in einem Einfamilienhaus in Kaulsdorf. Die Mordkommission ermittelt.

Berlin. Ein Angehöriger hat am Mittwochvormittag gegen 10.55 Uhr eine 80 Jahre alte Frau tot in ihrem Einfamilienhaus an der Chemnitzer Straße in Kaulsdorf aufgefunden.

Eine Mordkommission des Landeskriminalamtes übernahm die Ermittlungen. Die Beamten gehen mittlerweile von einem Tötungsdelikt aus. Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt.

Polizei vor dem Einfamilienhaus in Kaulsdorf

Foto: Thomas Peise

( BM )