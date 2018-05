Polizei fast Fahrraddiebe auf frischer Tat

Die Polizei hat am Mittwochabend zwei Fahrraddiebe auf frischer Tat ertappt. Die beiden 16- und 20-Jährigen Männer wurden festgenommen.

Berlin. Polizisten haben am Mittwochabend zwei Fahrraddiebe in Mitte auf frischer Tat ertappt. Die Beamten beobachteten, wie ein Mann gegen 19 Uhr auf ein Schulgelände in der Rochstraße kletterte. Von einem dort abgestellten Fahrrad stahl er den Sattel und kehrte auf die Rochstraße zu seinem Komplizen zurück.

Mit der Sattelstange des zuvor geklauten Sattel begann er, an einem dort angeschlossenen Schloss zu hantieren, teilte die Polizei mit. Als er kurz darauf mit dem Fahrrad davon fuhr, griffen die Polizisten ein und nahmen die beiden 16- und 20-Jährigen fest.

Mehr zum Thema:

Hier schlugen Taschendiebe im April besonders häufig zu

Mann stiehlt Meißen-Vase - Polizei fahndet mit Fotos

( BM )