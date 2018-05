Fahrgäste beleidigen Busfahrer fremdenfeindlich

In Mitte haben zwei Männer einen BVG-Busfahrer fremdenfeindlich angepöbelt. Danach flüchteten sie.

Berlin. Zwei Unbekannte haben am Dienstagnachmittag einen Busfahrer der BVG in Tiergarten beleidigt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 42-Jährige mit einem Bus der Linie M29 gegen 16.50 Uhr an die Haltestelle Potsdamer Brücke/Potsdamer Straße und öffnete die Türen.

Kurz darauf stiegen zwei unbekannte Männer vorn in den Bus ein und beleidigten den Fahrer wegen seiner Hautfarbe. Die Pöbler stiegen danach wieder aus und fuhren mit einem anderen Bus in Richtung Hermannplatz davon. Der Polizeiliche Staatsschutz beim Landeskriminalamt ermittelt.

