In Friedrichshain hat sich ein schwerer Unfall mit einer Motorradfahrerin ereignet

Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Mittwoch in Berlin

Berlin. Autofahrer rammt beim Abbiegen Motorradfahrerin: Ein Mercedes-Fahrer hat am Dienstagabend eine Motorradfahrerin übersehen, als er von der Frankfurter Allee in Friedrichshain nach links in die Jungstraße abbiegen wollte. Die Motorradfahrerin berührte das Heck des Mercedes, kam von der Fahrbahn ab und rammte dabei noch eine Fußgängerampel. Die Frau kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Der Fahrer des Mercedes erlitt nach ersten Angaben einen leichten Schock. Die Frankfurter Allee war stadteinwärts zwischen der Waldeyer- und Jungstraße für mehrere Stunden gesperrt.

Verkehrsmeldungen

S-Bahn

S2: Ab ca. 20 Uhr durchgehend bis Montag, ca. 1.30 Uhr, SEV zwischen Buch und Bernau.

Staustellen

A 10 (Südlicher Berliner Ring): Zwischen den AS Rangsdorf und Ludwigsfelde West ist von 9 Uhr bis 12 Uhr abschnittsweise nur ein Fahrstreifen frei. Es besteht Staugefahr ab Schönefelder Kreuz.

Oberschöneweide: Wegen einer neuen Baustelle auf der Rummelsburger Straße ist zwischen Treskowallee und Kolonieweg in beiden Richtungen bis Ende Mai nur ein Fahrstreifen frei.

Wetter

Das sommerliche Wetter setzt sich noch fort. Im Tagesverlauf bringen Quellwolken vereinzelt Wärmegewitter. Das Gewitterrisiko ist jedoch nur gering. 25 bis 27 Grad werden erreicht. Der Wind weht mäßig, in Böen frisch aus Ost. In der Nacht kühlt sich die Luft auf 16 bis 13 Grad ab.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

