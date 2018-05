Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Eine Motorradfahrerin hat bei einem Verkehrsunfall am frühen Dienstagabend in Friedrichshain schwere Verletzungen erlitten. Ersten Angaben von vor Ort zufolge sei die Frau mit ihrer Maschine an der Kreuzung zur Jungstraße gegen eine Ampel gefahren und gestürzt.

Nähere Angaben konnte die Polizei zunächst nicht machen. Der Verkehrsunfalldienst habe die Ermittlungen zum Hergang aufgenommen. Die Frankfurter Allee war während der Unfallaufnahme und der Versorgung der Verletzten stadteinwärts voll gesperrt.

( BM )