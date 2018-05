Polizei sucht Einbrecher mit Fotos

Die beiden Tatverdächtigen sollen in mehrere Wohnungen in der Albrecht-Achilles-Straße eingebrochen haben

Die Polizei sucht mit Fotos aus einer Überwachungskamera nach zwei mutmaßlichen Einbrechern. Die beiden Männer sollen am 1. und am 6. Februar gewaltsam in mehrere Wohnungen in der Albrecht-Achilles-Straße in Wilmersdorf eingebrochen haben. Dort stahlen die Täter Uhren, Schmuck, Notebooks, Handys, Geld und Bekleidung.

Die Kriminalpolizei fragt:

Wer kennt die abgebildeten Männer?

Wer kann Angaben zu den Aufenthaltsorten der Männer machen?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt das Einbruchskommissariat der Polizeidirektion 2 in 13597 Berlin-Spandau, Charlottenburger Chaussee 75, unter der Telefonnummer (030) 4664–272118 oder auch jede andere Polizeidienststelle entgegen.