Unbekannter drückt Zigarette auf Knie von 57-Jährigen aus

Berlin. Ein Sicherheitsmitarbeiter der Bahn ist auf seinem Arbeitsweg in der S-Bahn angegriffen und verletzt worden. Ein Unbekannter habe sich am Sonntagmorgen in der Ringbahn zwischen Wedding und Greifswalder Straße neben den 57-Jährigen gesetzt, teilten die Beamten am Montag mit. Dann habe er eine Zigarette auf dem Knie des Sicherheitsmannes ausgedrückt und mit der Faust gegen dessen Brustkorb geschlagen.

Der Angreifer habe jugendlich ausgesehen. Ein Reisender konnte den Täter mit einem Schlag stoppen. Anschließend verließ dieser die Bahn an einer unbekannten Station. Die Beamten suchen nun Zeugen, die den Vorfall in der Ringbahn am Sonntagmorgen um kurz nach 5 Uhr beobachtet haben.

( dpa )