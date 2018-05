Vermisster Schwimmer tot aus der Havel geborgen

Groß Kreutz. Rettungskräfte haben einen seit einer Woche vermissten Mann bei Groß-Kreutz (Potsdam-Mittelmark) tot aus der Havel geborgen. Ein Zeuge habe am Sonntag die leblos im Wasser treibende Person gemeldet, berichtete die Polizei am Montag.

Bei dem Toten handele es sich um einen 52-Jährigen, der am Montag vergangener Woche in die Havel gesprungen und plötzlich untergegangen war. Der Mann hatte mit seiner Ehefrau auf einem Kajütboot am Ufer gelegen und versucht, sein Beiboot zu bergen, das sich gelöst hatte.