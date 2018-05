Zwölf Schafe am Spieß: Einsatz gegen Grillfans im Volkspark

Einen eher ungewöhnlichen Einsatzbefehl erhielten Beamte des Abschnitts 51 in Friedrichshain am Sonntag aus der Notrufzentrale. "Sie fahren bitte in den Volkspark Friedrichshain. Da laden wohl mehrere Personen Schafe - im Ganzen und ohne Haut - aus dem Auto", lautete gegen 13.30 Uhr die Ansage des Kollegen, wie die Polizei am Montag via Twitter und Facebook mitteilte.

Die Beamten machten sich auf den Weg und fanden auf der Grillwiese am kleinen Bunkerberg eine Grillgesellschaft von etwa 150 Menschen vor. An mehreren Spießen drehten sich nach Polizeiangaben zwölf Schafe. Die Spieße wurden von einer Autobatterie angetrieben. Mehrere Kinder tanzten und spielten neben den Feuerstellen.

Die Polizisten stellten die Grillfreunde zur Rede, bekamen aber nur Ausflüchte zu hören. Wegen der Brandgefahr wurde die Feuerwehr alarmiert, die sich um die Feuerstellen auf dem trockenen Rasen kümmerte. Die Griller zeigten sich schließlich kooperativ und halfen beim Abbau der Spieße. Das nicht verzehrte Fleisch, das von einem Händler in Wedding stammen soll, wurde wieder ins Auto geladen. Die Bruzzel-Party war damit beendet.

( tok )