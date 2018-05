Raser ohne Führerschein nach illegalem Rennen festgenommen

Berlin. Nach einem illegalen Autorennen hat die Polizei Sonntagnacht zwei Männer in Wilhelmstadt festgenommen. Wie die Polizei mitteilte, lieferten sich die beiden Autofahrer mit einem Mercedes und einem Audi gegen Mitternacht ein Rennen auf der Schmidt-Knobelsdorf-Straße und fielen dabei einer Streife auf. Während des Rennens fuhren die beiden Männer demnach mehrmals über rote Ampeln und begingen diverse Verkehrsverstöße. So befuhr eines der Fahrzeuge den linken Fahrstreifen, während der andere Fahrer ein unbeteiligtes Auto auf der Busspur überholte.

Die Fahrt der beiden Raser endete in der Charlottenburger Chaussee. Hier entdeckten die Beamten die abgestellten Wagen. Sowohl der 35 Jahre alte Fahrer des Mercedes als auch der 27 Jahre alte Audi-Fahrer konnten kurze Zeit später in der Nähe vorläufig festgenommen werden. Am Mercedes stellten die Beamten Unfallspuren fest, zudem fanden die Polizisten im Wagen Betäubungsmittel. Während der Führerschein des Audi-Fahrers beschlagnahmt wurde, konnte der Mercedes-Fahrer keinen vorlegen. Auf die beiden Männer kommen laut Polizei nun diverse Strafermittlungsverfahren zu.