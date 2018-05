Berlin. Ein 59 Jahre alter Fahrradfahrer ist in Berlin-Tegel von einem Auto angefahren und verletzt worden. Zeugenaussagen zufolge soll der 59-Jährige am Sonntagnachmittag bei Rot eine Fußgängerampel überquert haben. Außerdem soll er auf der linken Seite gefahren sein. Das teilte die Polizei am Montag mit. Er wurde vom Auto eines 57-Jährigen erfasst, der vom Waidmannsluster Damm auf den Hermsdorfer Damm abgebogen war. Der Radfahrer verletzte sich an Kopf und Bein.

( dpa )