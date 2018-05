Kamil T. arbeitete als Barmanager im "House of Weekend" am Alexanderplatz (Archivbild)

Am Rande der 1.-Mai-Feier war in Kreuzberg ein Mann ums Leben gekommen. Es handelt es sich wohl um den Barmanager des Clubs "Weekend".

Unfalltoter am 1. Mai "Myfest"-Toter war Barmanager im "House of Weekend"

Berlin. Bei dem am Rande der Feiern zum 1. Mai in Kreuzberg ums Leben gekommenen Mann handelt es sich offenbar um den Barmanager des Clubs "House of Weekend" am Alexanderplatz. "In der Nacht zum 02.05.18 haben wir einen wundervollen Menschen, Arbeitskollegen, Freund unter tragischen Umständen verloren", schreiben die Betreiber auf der Facebook-Seite des Clubs.

Der 31-Jährige Kamil T. war in der Nacht zum 2. Mai nahe des Festgeländes von "Myfest" und "MaiGörli" am Lausitzer Platz laut Polizei von einem Lkw überrollt worden.

Unklar sind die genauen Umstände des Vorfalls. Ob der Unfall, gesundheitliche Probleme oder ein möglicher Einfluss von Alkohol und Drogen zum Tode führten, ist noch nicht bekannt und soll durch eine Obduktion geklärt werden. Das Ergebnis der Obduktion stehe noch aus, teilte eine Sprecherin der Polizei am Montagmorgen mit. Die Ermittlungen dauerten an. Zuerst hatte die "Bild"-Zeitung über die Identität des Toten berichtet.

Unterdessen sucht die Polizei weiter nach einem Lastwagenfahrer, der an dem Unfall am Lausitzer Platz beteiligt gewesen sein soll. Zudem sucht die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder andere Angaben machen können.

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 6 in der Nipkowstraße 23 in 12489 Berlin-Adlershof unter der Telefonnummer (030) 4664- 672800 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

