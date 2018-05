Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Montag in Berlin

Berlin. Mann nach Geldabheben ausgeraubt: In Französisch Buchholz ist ein Mann am Sonntagabend ausgeraubt worden. Laut Polizei hatte der 21-Jährige gerade Geld bei einer Bank abgehoben, als zwei Männer ihn im Ronsenthaler Weg gegen eine Wand drängten und mit einem Messer bedrohten. Der Mann gab dem Duo das Geld, woraufhin die Räuber flüchteten. Der 21-Jährige kam mit dem Schrecken davon.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Verkehrsmeldungen

A 111 (Reinickendorf-Zubringer): Bis Anfang Juni werden Arbeiten an der Anschlussstelle Schulzendorfer Straße durchgeführt. Stadtauswärts ist die Einfahrt auf die A111 gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

Mitte: Eine Tagesbaustelle beeinträchtigt den Verkehr zwischen 06:00 Uhr und 18:00 Uhr in der Behrenstraße. In beiden Richtungen ist die Fahrbahn zwischen Cora-Berliner-Straße und Ebertstraße eingeengt und verschwenkt.

Steglitz: Auf der Schildhornstraße beginnt am Morgen eine neue Baustelle. In Richtung Filandastraße ist die Fahrbahn bis Mitte Juni zwischen Björnsonstraße und Schloßstraße auf einen Fahrstreifen verengt.

Friedrichshain: Eine Baustelle engt ab dem Morgen den Markgrafendamm in Richtung Ostkreuz ein. Für circa drei Wochen steht in Höhe Laskerstraße nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Rummelsburg: Auf der Lückstraße wird um etwa 09:00 Uhr eine Baustellenampel in Betrieb genommen. In Höhe der Weitlingstraße steht dann nur ein Fahrstreifen für beide Richtungen bis Anfang Juni zur Verfügung. Von der Weitlingstraße aus ist die Einfahrt in die Lückstraße während der Bauzeit nicht möglich. Hierfür ist eine Umleitung eingerichtet.

Bahn und Bus

U7: Aufgrund von Bauarbeiten halten die Züge in Fahrtrichtung Rudow bis zum 18.05.2018 nicht am U-Bahnhof Siemensdamm. Fahrgäste aus Richtung Rathaus Spandau und dem Fahrziel Siemensdamm fahren bis Halemweg und von dort zurück. Fahrgäste mit Zustieg am U-Bahnhof Siemensdamm und einem Fahrziel in Richtung Rudow fahren bis Rohrdamm und steigen dort um.

Tram M13 und 50: Aufgrund von Bauarbeiten sind die Linien bis 22.05.2018 zwischen Björnsonstraße und Virchow-Klinikum unterbrochen. Ein Ersatzverkehr mit Bussen ist eingerichtet.

Wetter

Die Sonne scheint bei uns von einem fast wolkenlosen und strahlend blauen Himmel. Der Wind weht schwach bis mäßig aus Ost.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( BM )