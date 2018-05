Berlin-Tegel Auto rast in Bushaltestelle in Tegel - Mehrere Verletzte

In Berlin-Tegel ist am frühen Sonntagabend ein Auto in eine Bushaltestelle gefahren. Der Vorfall ereignete sich an der Bernauer Straße Ecke Berliner Straße. Nach ersten Informationen wurden bei dem Vorfall fünf Personen verletzt. Zwei Personen wurden schwer verletzt, sagte ein Feuerwehrsprecher der Berliner Morgenpost. Die Feuerwehr rückte mit zwei Notärzten an. Zunächst war die Polizei von sechs Verletzten ausgegangen.

Einem Polizeisprecher zufolge gehen die Ermittler von einem "normalen Verkehrsunfall" aus. Der Fahrer des Pkw sei ebenfalls noch am Unfallort. Der Mann war offenbar von der Fahrbahn abgekommen. Warum, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Bei einem #Verkehrsunfall in #Tegel ist ein PKW in eine Bushaltestelle gefahren. 2 schwer- und 3 leichtverletzte Personen wurden vom #Rettungsdienst in umliegende Krhs. gebracht. Die #Bernauer_Str ist Richtung Haselhorst gesperrt. Die @Berliner_Fw ist mit 22 Kräften im Einsatz. pic.twitter.com/TIaTQzvsOj — Berliner Feuerwehr (@Berliner_Fw) May 6, 2018

