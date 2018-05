Kinderlärm im Hof: 80-Jährige droht mit Schreckschusswaffe

Berlin. Weil sie sich durch lauten Kinderlärm auf dem Hinterhof gestört fühlte, hat eine 80-Jährige in Berlin mit einer Schreckschusspistole aus dem Fenster gedroht. Spezialeinsatzkräfte drangen daraufhin am Samstag in die Wohnung der Frau in der Siegfriedstraße in Neukölln ein, wie die Polizei mitteilte. Die - nicht scharfe - Waffe sei sichergestellt worden.

Gegen die Frau gibt es ein Strafermittlungsverfahren wegen Bedrohung. Verletzt wurde niemand. Da das Haus direkt an der S-Bahn liegt, wurde während des Einsatzes der Ringbahnverkehr unterbrochen.

( BM/dpa )