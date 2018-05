Polizei und Verkehr Das geschah in der Nacht zu Sonnabend in Berlin

Jugendlicher von Auto angefahren: Ein 14-Jähriger ist in Borsigwalde von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden. Möglicherweise sei der Jugendliche bei Rot auf die Fahrbahn gelaufen, teilte die Polizei am Samstag mit. Der 14-Jährige kam am Freitagabend vom U-Bahnhof Holzhauser Straße und trat auf die Berliner Straße, wo er von dem Wagen erfasst wurde. Er wurde in eine Klinik gebracht.

Kioskeinbrecher festgenommen: Einem Zeugen ist die Festnahme eines Einbrechers in der vergangenen Nacht in Weißensee zu verdanken. Der 26-Jährige hatte gegen 3.30 Uhr die Scheibe eines Kiosks in der Berliner Allee mit einem Stein zerschlagen und war anschließend eingedrungen. Noch in dem Objekt nahmen ihn die alarmierten Beamten fest. Er wollte in diesem Moment gerade mit aufgefundenem Bargeld den Kiosk verlassen.

Mit Moped gestürzt: Beim Sturz mit ihrem Moped wurde Frau am Freitagabend im Märkischen Viertel verletzt. Die Frau streifte ersten Ermittlungen zufolge gegen 20 Uhr in der Finsterwalder Straße einen geparkten Anhänger und kam zu Fall. Sie erlitt einen Beckenbruch und Kopfverletzungen. Die Unfallursache ist noch nicht ganz klar. Da aber auch Alkoholeinfluss eine Rolle gespielt haben könnte, wurde eine Blutentnahme bei der Frau veranlasst.

So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt Laut der Kriminalstatistik 2017 ist Berlin sicherer geworden. Bei manchen Delikten gibt es aber auch starke Zuwächse. So hat sich die Kriminalität 2017 in Berlin entwickelt

Verkehrsmeldungen

Spandau: Für einen Kraneinsatz ist der Brunsbütteler Damm in Richtung Staaken in Höhe Am Bahnhof Spandau von 7 bis etwa 18 Uhr auf einen Fahrstreifen verengt.

Friedrichshain und Kreuzberg: Um 11 Uhr startet eine Demonstration an der Revaler Straße. Die Strecke verläuft dann via Warschauer Str., Oberbaumbrücke, Skalitzer Straße und Oranienstraße zum Waldeckpark. Bis ca. 22 Uhr sind Verkehrsbehinderungen möglich.

Gesamtes Stadtgebiet: Von 11 bis 18 Uhr fährt die Radtourenfahrt "34. Charlottenburger Runde" im geschlossenen Verband durch ganz Berlin. Es kann zu kurzzeitigen und punktuellen Verkehrsbehinderungen kommen.

Tiergarten und Moabit: Um 14 Uhr startet der Umzug eines Wandbildes am S-Bahnhof Tiergarten an der Straße Siegmunds Hof. Über Bachstraße, Lessingstraße, Stromstraße und Perleberger Straße geht es bis zur Lehrter Straße. Verkehrsbehinderungen sind hier bis etwa 16 Uhr möglich.

Kaulsdorf: Der Mädewalder Weg ist ab 7 Uhr bis Sonntag, 1 Uhr, in beiden Richtungen zw. Auguststraße und Karl-straße für den Tag der offenen Tür der Freiwilligen Feuerwehr voll gesperrt.

Niederschöneweide: Aufgrund eines Straßenfests auf dem Michael-Brückner-Platz wird die Schnellerstraße zw. Spreestraße und Hasselwerderstraße sowie die Spreestraße zwischen Michael-Brückner-Straße und Schnellerstraße von 8 bis 23 beidseitig gesperrt.

Mitte: Um 14 Uhr beginnt ein Protestmarsch an der Ecke Unter den Linden/Charlottenstraße und zieht von dort aus über Unter den Linden zum Brandenburger Tor. Bis zum späten Nachmittag können Verkehrseinschränkungen auftreten.

Wetter

Die Sonne scheint, und nur ab und zu ziehen ein paar lockere Wolkenfelder vorüber. Sie stören aber kaum, und es bleibt überall trocken. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordost.

Das Wetter für Berlin immer aktuell

( BM )