Motorradfahrer verunglückt - Stadtautobahn A100 gesperrt

Berlin. Ein Motorradfahrer ist am Sonnabendmorgen auf der Berliner Stadtautobahn A100 verunglückt und schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber des ADAC landete am Unfallort. Der schwer Verletzte wurde aber von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Unglück ereignete sich in der Nähe des Dreiecks Funkturm. Die genauen Umstände sind noch unklar.

Unfallermittler sind vor Ort. Möglicherweise war kein anderer Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt. Es könnte sich demnach um einen sogenannten "Alleinunfall" handeln, wie die Berliner Morgenpost erfuhr.

Wegen der Untersuchungen ist die A100 ab Anschlussstelle Kurfürstendamm in Richtung Neukölln bis auf Weiteres gesperrt." Auf der Schwarzbacher Straße als Umleitungsstrecke sei am Morgen mit Verkehrsproblemen zu rechnen. Autofahrer sollten das Gebiet großräumig umfahren. "Ab Hohenzollerndamm ist die A100 wieder frei."

( BM/dpa/ag )