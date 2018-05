In dieser Mehrfamilienvilla brach in den frühen Morgenstunden ein Feuer aus

In den frühen Morgenstunden brannte es im zweiten Obergeschoss und im Dach. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an.

Reinickendorf 80 Einsatzkräfte löschen Feuer in Villa in Frohnau

Berlin. Am Sonnabendmorgen ist in einer Mehrfamilienvilla in Frohnau ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte wurden um 5.52 Uhr in die Straße An der Buche alarmiert, weil es in der Villa im zweiten Obergeschoss und im Dachbereich brannte.

Die Feuerwehr alarmierte aufgrund der Schwere und Ausdehnung des Brandes Kräfte nach, so dass schließlich etwa 80 Feuerwehrleute im Einsatz waren. Die Löscharbeiten wurden durch die Enge der Straße, viele geparkte Autos und den dichten Baumbestand behindert. Nur mit viel Mühe konnte eine Drehleiter aufgestellt werden. Zwei Bewohner konnten unverletzt aus dem Haus gerettet werden. Sie kamen zunächst bei Nachbarn unter.

Die Feuerwehr hat den Brand unter Kontrolle. Allerdings gibt es nach Auskunft der Einsatzleitung noch mehrere kleine Brandnester. Die Löscharbeiten würden sich deshalb noch bis in die Mittagsstunden hinziehen.

