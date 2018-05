Autofahrer verliert Spanplatte - Polizei sucht Unfallzeugen

Die Polizei fahndet nach einem bislang unbekannten Autofahrer und bittet um Hilfe. Demnach war der Unbekannte am 28. April gegen 10.45 Uhr auf der Stadtautobahn mit einer Spanplatte auf dem Dach seines Autos auf der mittleren Spur in nördliche Richtung unterwegs. Diese etwa einen Quadratmeter große Platte löste sich während der Fahrt und schlug zwischen dem Britzer Tunnel und der Abfahrt Oberlandstraße auf die Fahrbahn. Dabei beschädigte sie den versetzt dahinter fahrenden Opel eines 29-Jährigen. In dem Stau ereignete sich zudem ein Auffahrunfall, bei dem ein Mensch leicht verletzt wurde. Der Unfallfahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um die Platte und den verursachten Schaden zu kümmern. Eventuell verließ er die Autobahn an der Ausfahrt Oberlandstraße.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet?

Wer kann Angaben zu dem flüchtenden Pkw machen?

Auch die Richtung, in die sich der Unbekannte entfernte, ist für die Polizei von Interesse.

Hinweise nimmt der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 4 in der Eiswaldtstraße 2-18 in 12249 Berlin-Lankwitz unter der Telefonnummer (030) 4664- 472361 und außerhalb der Bürodienstzeiten unter (030) 4664- 472800 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.