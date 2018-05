Auto geht in Flammen auf - ein Verletzter

Am Sterndamm geriet am Freitagmorgen ein Pkw in Brand, ein Mensch wurde verletzt.

Ein Auto ist am Freitagmorgen am Sterndanmm in Johannisthal in Flammen aufgegangen. Das teilte die Feuerwehr auf Twitter mit. Eine Person wurde dabei verletzt und musste nach der Behandlung durch den Notfallrettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Durch die Flammen wurde auch ein Wohnwagen in Mitleidenschaft gezogen. Die Berliner Feuerwehr war mit 14 Kräften vor Ort.