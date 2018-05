Motorrad von abbiegendem Auto erfasst - Zwei Verletzte

Berlin. Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Hellersdorf sind ein 56 Jahre alter Motorradfahrer und seine 34-jährige Beifahrerin verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, waren die beiden am Donnerstagabend auf der Hellersdorfer Straße unterwegs, als ihr Motorrad in Höhe der Janusz-Korczak-Straße von einem links abbiegenden Auto erfasst wurde.

Der 56-Jährige zog sich einen Unterschenkelbruch zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 34-Jährige wurde leicht verletzt. Der 40 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt.

( dpa )