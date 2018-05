Radfahrer prallt gegen Auto: Mann wird schwer verletzt

Der 79-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Berlin. Ein 79 Jahre alter Radfahrer ist beim Zusammenstoß mit einem Auto in Treptow-Köpenick schwer verletzt worden. Der Mann war am Donnerstagnachmittag auf dem Radweg der Dahlwitzer Landstraße unterwegs, als er aus bisher ungeklärten Gründen auf die Fahrbahn wechselte, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Dort stieß er demnach mit dem Auto eines 56-Jährigen zusammen.

Der 79-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt.

( dpa )