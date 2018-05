Dieb will Bootsmotor stehlen und wird dabei erwischt

Berlin. In Berlin-Spandau ist ein zunächst unbekannter Mann dabei erwischt worden, wie er einen Bootsmotor mitnehmen wollte. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, hat der 38 Jahre alte Bootsinhaber den Dieb am späten Donnerstagabend auf seinem Grundstück in der Heerstraße entdeckt und daraufhin die Polizei alarmiert.

Die Beamten konnten später zwei Männer im Alter von 30 und 46 Jahren festnehmen und Einbruchswerkzeug sicherstellen. Die Ermittlungen ergaben, dass die beiden Diebe den Außenbootmotor entwenden wollten.

( dpa )